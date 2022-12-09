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"فرانس برس": توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا على خلفية شبهات فساد

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أفاد مصدر مطلع لـ"فرانس برس" بأنه تم إيقاف النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي (من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي) مساء اليوم الجمعة ببروكسل، بإطار تحقيق بشبهات فساد تتعلق بقطر.

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وأشارت "فرانس برس" إلى أنه جرى إيقاف 4 أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية صباح اليوم الجمعة في سياق القضية نفسها.

وأوضح المصدر أن كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، "أوقفت للاستماع إليها" من الشرطة.

المصدر: "فرانس برس"

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