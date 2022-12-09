"فرانس برس": توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا على خلفية شبهات فساد
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أفاد مصدر مطلع لـ"فرانس برس" بأنه تم إيقاف النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي (من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي) مساء اليوم الجمعة ببروكسل، بإطار تحقيق بشبهات فساد تتعلق بقطر.
وأشارت "فرانس برس" إلى أنه جرى إيقاف 4 أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية صباح اليوم الجمعة في سياق القضية نفسها.
وأوضح المصدر أن كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، "أوقفت للاستماع إليها" من الشرطة.
المصدر: "فرانس برس"