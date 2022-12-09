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الخارجية الروسية تضيف 200 مواطن كندي إلى قائمة العقوبات

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الخارجية الروسية تضيف 200 مواطن كندي إلى قائمة العقوبات
Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فرض عقوبات على 200 مواطن كندي بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، وتم منعهم من دخول روسيا الاتحادية.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حسابها في "تليغرام": "ردا على العقوبات الشخصية التي فرضتها أوتاوا ضد المسؤولين الروس والعسكريين والقضاة وضباط إنفاذ القانون والشخصيات العامة، وعلى أساس المعاملة بالمثل تم منع دخول 200 مواطن كندي، إلى روسيا الاتحادية".

وأضافت: "بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، وبرلمانيون متقاعدون وحاليون، ومسؤولون عن إنفاذ القانون، وممثلون عن دوائر الخبراء، بالإضافة إلى نشطاء من العديد من الهياكل والمنظمات المؤيدة لبانديرا التي تخدم بشكل مباشر مسار الكراهية ضد الروس، لصالح نظام ترودو".

المصدر: RT

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