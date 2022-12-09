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الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد لجنة الانتخابات المركزية الروسية

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد لجنة الانتخابات المركزية الروسية
Globallookpress
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بمن فيهم الرئيسة إيلا بامفيلوفا، والنائب نيكولاي بوليف، والسكرتيرة ناتاليا بودارينا.

ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت المملكة المتحدة وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد بامفيلوفا وعضو لجنة الانتخابات المركزية نيكولاي ليفيتشيف.

وفرضت المملكة المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نيكولاي بوليف.

وتم إدراج موظفي الإدارة الرئاسية أوليغ نستروف ويفغيني كيم، على قائمة العقوبات.

وفرضت وزارة المالية قيودا على رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحركة الاجتماعية "جمهورية دونيتسك" أليكسي موراتوف والروسية مارينا سيريدا.

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المصدر: تاس

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