إكسبريس: رفض جماعي لإسكان اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا
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تتّجه أعداد المشردين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا نحو الصعود وذلك مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة في البلاد.
وكتبت صحيفة "اكسبريس" أنه في غضون شهر واحد فقط، زاد عدد الأوكرانيين المشردين في الشوارع بنسبة 30 بالمئة.
وأضافت: "في الوقت الحالي، اشتكى 2985 نازحا من عدم توافر المأوى في إدارات الحكم الذاتي، ومن الممكن أن تكون هذه الأرقام أعلى بكثير في المملكة المتحدة، في الوقت الذي لم تقدم فيه السلطات المحلية في كل مكان بياناتها إلى الحكومة بهذا الخصوص."
المصدر: نوفوستي