 
مباشر

إكسبريس: رفض جماعي لإسكان اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا

أخبار العالم

إكسبريس: رفض جماعي لإسكان اللاجئين الأوكرانيين في بريطانيا
Gettyimages.ru
جناح الواصلين في مطار بالمملكة المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ucc0

تتّجه أعداد المشردين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا نحو الصعود وذلك مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة في البلاد.

وكتبت صحيفة "اكسبريس" أنه في غضون شهر واحد فقط، زاد عدد الأوكرانيين المشردين في الشوارع بنسبة 30 بالمئة.

وأضافت: "في الوقت الحالي، اشتكى 2985 نازحا من عدم توافر المأوى في إدارات الحكم الذاتي، ومن الممكن أن تكون هذه الأرقام أعلى بكثير في المملكة المتحدة، في الوقت الذي لم تقدم فيه السلطات المحلية في كل مكان بياناتها إلى الحكومة بهذا الخصوص."

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء