الرئيس الصيني: ندعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإقامة دولة مستقلة
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإقامة دولة مستقلة على أساس حل الدولتين.
وأضاف الرئيس الصيني في كلمة له اليوم الجمعة خلال القمة الصينية العربية الأولى من نوعها، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، أضاف أنه "لا يمكن استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ولا المساومة على الحقوق المشروعة".
وأشار إلى تزايدت دعوات الدول العربية من أجل تحقيق السلام والعدالة في العالم، مشددا على أن "القمة الصينية العربية حدث مفصلي في تاريخ علاقتنا".
يتبع..