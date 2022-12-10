فنلندا تشتري صواريخ إسرائيلية قصيرة وبعيدة المدى

قالت وزارة الدفاع الفنلندية اليوم الجمعة إن فنلندا اشترت صواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى من الشركة الإسرائيلية المصنعة "Rafael Advanced Defense Systems Ltd" مقابل 223.6 مليون يورو.

وجاء في بيان الوزارة: ""لقد أذنت وزارة الدفاع للقوات بطلب أنظمة صواريخ SPIKE SR و LR2 و ER2.. تم الشراء من خلال وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو (NSPA) وبرنامج شركاء الصواريخ القتالية البرية. تم تصنيعها بواسطة شكرة Rafael Advanced".

تشمل الصفقة أيضا الذخيرة ومعدات التدريب ومعدات الصيانة والتدريب والوثائق وقطع الغيار، ويبلغ إجمالي سعر الشراء باستثناء ضريبة القيمة المضافة 223.6 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي