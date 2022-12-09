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الدفاع الروسية: قواتنا تواصل التقدم في اتجاه كراسنو - ليمان والقضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا

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الدفاع الروسية: قواتنا تواصل التقدم في اتجاه كراسنو - ليمان والقضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها تواصل تقدمها في اتجاه كراسنو-ليمان، حيث تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا خلال الساعات الماضية وتدمير عدد من آليات العدو.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية تواصل هجومها في محور كراسنو-ليمان، وصد الهجمات المضادة للقوات الأوكرانية، مضيفة أنه نتيجة للعمليات العسكرية تم القضاء على أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبات وشاحنات عسكرية.

وفي محور دونيتسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين خلال اليوم الماضي.

يتبع..

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