في لقاء مع RT... السجين بوت المفرج عنه: كنت في "الحزام الأحمر" وحديث سجون أمريكا يختلف عن شوارعها

قال فيكتور بوت، الذي أفرج عنه يوم أمس في صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، إن الكثيرين في الغرب يرون في رغبة روسيا أن تصبح قوة مستقلة "أنباء مروعة".

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بعد عودته من 14 عاما في السجون الأمريكية صرح بوت، في حديثه الأول لماريا بوتينا (الذي كانت هي الأخرى مسجونة في الولايات المتحدة الأمريكية) ونشرته RT حصريا، بأن الغرب شعر أنه لم يقض على روسيا في عام 1990، حينما بدأ الاتحاد السوفيتي في التفكك، وتابع: "وما نحاوله الآن، وهو كما تعلمون، بسيط، أن نعيش كما نرغب، وأن نكون قوة مستقلة حقا، ونتطور في طريقنا وفقا لاختيارات شعبنا. ذلك أمر صادم بالنسبة لهم".

وحول "الروسوفوبيا" أو رهاب الروس في السجون الأمريكية، قال فيكتور بوت إنه لم ير أي مظهر من مظاهر رهاب الروس في السجون الأمريكية، حيث قال إنه كان موجودا فيما يسمى بـ "الحزام الأحمر" أو "أمريكا ذات الطابق الواحد"، ولم يلتق بمثل هذا الموقف من السجناء الآخرين أو من الموظفين في تلك السجون. مشيرا إلى أنه، وعلى العكس، لمس نوعا من التعاطف مع روسيا، أو "على الأقل إذا كانوا لا يعرفون شيئا عن روسيا، كانوا يسألون".

المصدر: RT