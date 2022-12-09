 
مباشر

في لقاء مع RT... السجين بوت المفرج عنه: كنت في "الحزام الأحمر" وحديث سجون أمريكا يختلف عن شوارعها

أخبار العالم

في لقاء مع RT... السجين بوت المفرج عنه: كنت في
Sputnik
السجين الذي أفرج عنه يوم أمس في صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية فيكتور بوت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc9m

قال فيكتور بوت، الذي أفرج عنه يوم أمس في صفقة لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، إن الكثيرين في الغرب يرون في رغبة روسيا أن تصبح قوة مستقلة "أنباء مروعة".

إقرأ المزيد
بيسكوف: دور الإمارات والسعودية موضع تقدير كبير
بيسكوف: دور الإمارات والسعودية موضع تقدير كبير

بعد عودته من 14 عاما في السجون الأمريكية صرح بوت، في حديثه الأول لماريا بوتينا (الذي كانت هي الأخرى مسجونة في الولايات المتحدة الأمريكية) ونشرته RT حصريا، بأن الغرب شعر أنه لم يقض على روسيا في عام 1990، حينما بدأ الاتحاد السوفيتي في التفكك، وتابع: "وما نحاوله الآن، وهو كما تعلمون، بسيط، أن نعيش كما نرغب، وأن نكون قوة مستقلة حقا، ونتطور في طريقنا وفقا لاختيارات شعبنا. ذلك أمر صادم بالنسبة لهم".

وحول "الروسوفوبيا" أو رهاب الروس في السجون الأمريكية، قال فيكتور بوت إنه لم ير أي مظهر من مظاهر رهاب الروس في السجون الأمريكية، حيث قال إنه كان موجودا فيما يسمى بـ "الحزام الأحمر" أو "أمريكا ذات الطابق الواحد"، ولم يلتق بمثل هذا الموقف من السجناء الآخرين أو من الموظفين في تلك السجون. مشيرا إلى أنه، وعلى العكس، لمس نوعا من التعاطف مع روسيا، أو "على الأقل إذا كانوا لا يعرفون شيئا عن روسيا، كانوا يسألون".

المصدر: RT

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البرتغال تكتسح سويسرا وتوجه إنذارا شديد اللهجة للمغرب (فيديو)