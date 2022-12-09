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مدفيديف: يوجد أبطال حقيقيون في روسيا ليس لهم مثيل في أوروبا والولايات المتحدة

أخبار العالم

مدفيديف: يوجد أبطال حقيقيون في روسيا ليس لهم مثيل في أوروبا والولايات المتحدة
Legion-Media Nikolay Vinokurov
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأن روسيا تمتلك عددا من الأبطال الحقيقيين، ولم يعد لدى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية مثل هؤلاء الأبطال.

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جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بمناسبة "يوم أبطال الوطن" الذي تحتفل به روسيا، حيث كتب: "إن البطل هو ذلك الشخص المستعد للتضحية بنفسه من أجل الوطن وحماية المحتاجين للمساعدة. لدينا هنا العديد من هؤلاء الأبطال الحقيقيين، ونحن فخورون بهم، ونتذكرهم، ونحتذي دائما بهم. أما في أوروبا الباهتة، المجنونة بالانحطاط الفكري والمتخمة بطباعة الدولارات بلا نهاية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية المنكوبة بالخرف، والتي لم تعد موجودة، فلم يعد لديهم مثل هؤلاء الأبطال. لهذا فنحن أقوى، وسوف ننتصر. عيد سعيد لأبطال الوطن!".

المصدر: تلغرام

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