بوتين: الغرب يريد الحفاظ على الهيمنة بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغرب يريد الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي.

وجاء في تصريحات الرئيس بوتين في كلمة ترحيب (عبر تقنية الفيديو) بالمشاركين في اجتماع وزراء خارجية ودفاع دول منظمة شنغهاي المنعقد في موسكو اليوم الجمعة:

تتزايد احتمالات الصراع في العالم بسبب محاولات الغرب الحفاظ على دوره في الهيمنة بأي وسيلة ويلجأ للعقوبات والثورات الملونة ويتعمد مضاعفة الفوضى وتفاقم الوضع الدولي.

الغرب حول أوكرانيا إلى مستعمرة ويستخدم الشعب الأوكراني كوقود للمدافع، وككبش ضد روسيا.

استغل الغرب موارد أوكرانيا لعدة سنوات دون خجل.

الغرب شجع الإرهاب في دونباس وشجع الإبادة الجماعية بحق سكان دونباس.

الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية دمرت فعليا بنية الاستقرار الاستراتيجي التي تم بناؤها على مدى عقود، وتعمل بقوة على توسيع جغرافية توسع الناتو.

العمل المشترك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة يجعل من الممكن، على أساس الاحترام المتبادل، حل مجموعة واسعة من القضايا بنجاح.

هناك تهديدات في العالم، وهناك تحولات في تطور عالم متعدد الأقطاب، لذلك، يجب أن نعمل معا لتشكيل نظام مرن ومستقر للأمن والتعاون.

المصدر: RT