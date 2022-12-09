بايدن يشيد بتبني الكونغرس قانونا يحمي زواج المثليين

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتبني الكونغرس قانونا يحمي حق المثليين في الزواج في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل مخاوف من تراجع دور المحكمة العليا في هذا الشأن.

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وأكد بايدن في بيان له أمس الخميس بشان تبني الكونغرس لذلك القانون على أنه "إجراء أساسي لضمان حق الأمريكيين في الزواج من الشخص الذي يحبونه". ورأى أن هذا القانون "سيطمئن ملايين الأزواج من مجتمع الميم الذين باتوا يملكون الحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم".

وأقر القانون في مجلس النواب بأصوات جميع الديموقراطيين و39 جمهوريا، بعد أقل من 10 أيام على تبنيه في مجلس الشيوخ، حيث عارضه 169 سيناتورا جمهوريا.

وألغى القانون الذي أقره الكونغرس تشريعا سابقا يعرف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة حصرا. والقانون الجديد يمنع موظفي السجل المدني ايا تكن الولاية التي يعملون فيها، من اي تمييز حيال الأزواج "بسبب الجنس أو العرق أو الاتنية أو الأصل".

والزواج بين المثليين مضمون من المحكمة العليا للولايات المتحدة منذ 2015. لكن بعد التغيير التاريخي في قرارها بشأن الإجهاض في يونيو، يخشى عدد كبير من التقدميين تبدلا في هذه القضية أيضا.

وتبدو المحكمة العليا مستعدة أساسا للسماح لبعض المحلات التجارية الأمريكية برفض خدمة أزواج من الجنس نفسه باسم حرية التعبير. وقد تبت في هذا القرار خلال الصيف المقبل.

وتدعم غالبية كبيرة من الأمريكيين، بمن فيهم أعضاء في الحزب الجمهوري، زواج المثليين. لكن الجزء الأكبر من اليمين المتدين ما زال يعارضه.

المصدر: أ ف ب