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السويد تكشف عن أول خطوة عسكرية حال انضمامها إلى الناتو

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السويد تكشف عن أول خطوة عسكرية حال انضمامها إلى الناتو
Sputnik
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كشف وزير الدفع السويدي بول جونسون، أنه في حال انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تعتزم إرسال قواتها إلى أوروبا الشرقية حتى تنضم إلى قوات الرد السريع التابعة للحلف.

وقال وزير الدفاع السويدي في مقابلة مع صحيفة "يوميوري" إن "عضوية الناتو أولوية قصوى" بالنسبة للحكومة الجديدة التي تشكلت بعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.

كما أشار إلى أن مبدأ الدفاع الجماعي للناتو، الذي بمقتضاه يتم التصدي لأي هجوم على الدول الأعضاء، "ضروري للغاية" كعامل ردع.

وفي حديثه عن الزيادة في الإنفاق الدفاعي، أشار جونسون إلى أن السويد تخطط لتحقيق هدف الناتو المتمثل في رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، قبل عامين من الموعد المحدد، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتجاوز الآن 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: تاس

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