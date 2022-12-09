السلطات الإيرانية تحقق بمقتل شاب خلال احتفاله بهزيمة المنتخب الإيراني في كأس العالم

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن سلطات البلاد أوقفت قائد شرطة بتهمة قتل شاب بإطلاق النار عليه خلال احتفاله بخسارة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم.

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وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية أن مهران ساماك البالغ 27 عاما قتل في مدينة بندر أنزلي بشمال البلاد في 30 نوفمبر بعد إصابته بعيارات نارية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مسؤول في الشرطة قوله إن ساماك قتل "خلال تجمع" بعد خسارة إيران أمام منتخب الولايات المتحدة وخروجها من البطولة، حيث أثارت هزيمة المنتخب في قطر ردود فعل متباينة من المؤيدين والمعارضين للحكومة.

وأشار الكولونيل محمود رجبي المستشار القانوني لشرطة محافظة كيلان إلى أن "القتيل مهران ساماك أصيب بطلق ناري وتوفي للأسف متأثرا بجروحه".

وأضاف: "يجري التحقيق في قضية عدد من الأشخاص بينهم العقيد جعفر جوانماردي قائد شرطة بندر أنزلي السابق".

في حين كتب المحامي مجيد أحمدي الذي يمثل عائلة ساماك، في مواقع التواصل الاجتماعي أن قائد شرطة المدينة كان من بين المعتقلين، حيث قال: "بعد أسبوع من وفاة مهران ساماك وبالنظر إلى الأدلة، وضع جعفر جوانماردي قائد شرطة بندر أنزلي رهن الحبس الاحتياطي"، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.

وزعمت جماعات حقوقية أجنبية أن ساماك قتل برصاص قوات الأمن الإيرانية بعد أن أطلق بوق سيارته خلال الاحتفالات التي أعقبت خسارة إيران.

المصدر: "فرانس برس"