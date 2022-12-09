شركة TC Energy الكندية: تسرب النفط في خط أنابيب Keystone كان بسبب ظرف قاهر

أعلنت شركة الطاقة الكندية TC Energy، أن سبب تسرب النفط الذي أدى إلى إغلاق خط أنابيب النفط Keystone كان بسبب ظرف قاهر خارج عن إرادة الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة "بلومبرغ"

بدأ الإغلاق الطارئ في حوالي الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي يوم 7 ديسمبر 2022، بعد إطلاق الإنذارات واكتشاف انخفاض الضغط في خط الأنابيب.

وتم عزل الجزء الذي حدث فيه التسرب من خط الأنابيب، وتركيب أذرع الرافعة لمنع النفط من الانتشار في اتجاه مجرى النهر.

وأفادت شركة TC Energy سابقا، بإغلاق خط أنابيب النفط Keystone بسبب تسرب النفط إلى مجرى مائي في مقاطعة واشنطن، كانساس، على بعد حوالي 32 كم جنوب ستيل سيتي في نبراسكا.

ويبلغ طول نظام خط أنابيب Keystone، 4324 كيلومترا ويلعب دورا رئيسيا في توصيل النفط الخام من كندا والولايات المتحدة إلى أسواق أمريكا الشمالية.

ويبدأ خط الأنابيب في مدينة هاردسيتي الكندية في المقاطعات الكولومبية البريطانية، ويمر بمدينة ستيل سيتي في ولاية نبراسكا الأمريكية، حيث تنقسم هناك، ويذهب طرف إلى إلينوي، والطرف الآخر إلى تكساس.

المصدر: تاس