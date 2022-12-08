فيكتور بوت يلتقي بعائلته فور وصوله موسكو (فيديو)

نشرت قناة "روسيا 1" مقطع فيديو للمواطن الروسي فيكتور بوت الذي تم الإفراج عنه بصفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة، لحظة لقائه عائلته بعد وصوله العاصمة الروسية موسكو.

وأعرب بوت، الذي عاد إلى روسيا نتيجة اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة مقابل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير، عن شكره للسلطات الروسية وكل من ساهم في إطلاق سراحه.

وقال: "أنا ممتن للجميع أمي وزوجتي، والحكومة. شكرا جزيلا لكل من شارك وساعد، وكان مهتما بشكل مباشر. أنا سعيد للغاية".

وفي وقت سابق، قالت زوجته آنا بوت: "عندما علمت بصفقة التبادل، في البداية ارتجفت لمدة ساعة من هول الخبر، وجلست لفترة من الوقت لا أستطيع استيعاب ما يحدث على الإطلاق، كل شيء كان رد فعل تلقائي. بالطبع الآن الأمر أسهل".

المصدر: نوفوستي