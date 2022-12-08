وزارة العدل الأمريكية تطلب من قاض فدرالي اتهام ترامب بازدراء القضاء

وجهت وزارة العدل الأمريكية طلبا إلى قاض فدرالي باتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بازدراء القضاء لعدم خضوعه للمذكرة التي طالبته بإعادة الوثائق السرية التي كانت بحوزته.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن فريق محامي ترامب أنه أجرى عمليات التفتيش في 4 مواقع مؤخرا، وعثر على وثيقتين سريتين في أحد المواقع بولاية فلوريدا، وقدمهما لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وأبلغ محامو ترامب قاضيا فدراليا في واشنطن بأنهم يعتبرون أن موكلهم نفذ بذلك مطالب السلطات التي جاءت ضمن المذكرة الصادرة قبل 6 أشهر.

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وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزارة العدل لم تتفق مع محامي ترامب بهذا الشأن، واعتبرت عمليات التفتيش المذكورة غير كافية، وقدمت للقاضي بيريل هوويل طلبا باتهام ترامب بازدراء القضاء.

ولم تكشف وزارة العدل عن المواد التي تعتقد أن فريق ترامب لم يعدها حتى الآن.

يذكر أن ترامب قد يواجه تهما جنائية في أعقاب عثور مكتب التحقيقات الفدرالي على وثائق سرية في منزله بمنتجع مار اي لاغو في ولاية فلوريدا، كانت السلطات الفدرالية تطالب بإعادتها منذ أشهر.

المصدر: سي إن إن