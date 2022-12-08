ترامب: عملية تبادل السجناء عار وأمر غير وطني للولايات المتحدة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبادل بريتني غرينير، لاعبة كرة السلة المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، بالمواطن الروسي فيكتور بوت، بأنه "عار" على الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على موقع "Truth Social": "يا له من عار وغباء، وغير وطني للولايات المتحدة".

وقال إن صفقة التبادل ليست ذات قيمة، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الأمريكية ضد بوت وموقف غرينير المناهض لأمريكا، وكما كتب ترامب "إنها تكره البلاد بشكل علني".

وتساءل السياسي عن سبب عدم إدراج الأمريكي بول ويلان المدان بالتجسس، في صفقة التبادل.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أفادت وزارة الخارجية الروسية، بالانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت بالأمريكية بريتني غرينير في مطار أبو ظبي.

المصدر: نوفوستي