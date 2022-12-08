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تغريدة للرئيس الفرنسي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

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تغريدة للرئيس الفرنسي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي
AFP
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أثارت تغريدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الواقيات الذكرية ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان أنها مجانية لفئة من المواطنين.

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وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، كتب ماكرون: "لجميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما، في عام 2023 ، ستكون الواقيات الذكرية مجانية في الصيدليات".

وعلق أحدهم ساخرا: "أقل من الفرنسيين هو انتصار كبير للبشرية".

وقال حساب آخر معلقا: الرئيس الفرنسي يبشر الأمة الفرنسية بأنه ابتداء من عام 2023 ستوفر الحكومة الواقيات الذكرية للشباب مجانا من سن 18-25! أمة تفكر فقط في الأعضاء التناسلية والعجيب يتهمون المسلمين بذلك!! على مدار السنوات الماضية تابعت أخبار الغرب وأكاد أجزم أن 80% من تشريعاتهم عن الجنس فقط!"

المصدر: RT

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