مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا يلغي إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا لفئة من المواطنين

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، مشروع قانون لإلغاء إلزامية تلقي لقاح ضد فيروس كورونا لأفراد الجيش الأمريكي.

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ويوجه مشروع القانون وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إلغاء أمره التنفيذي الصادر عام 2021 الذي يلزم الجنود بالحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

كما يوفر مشروع القانون أيضا ما يقرب من 858 مليار دولار للدفاع الوطني، وهو ما يزيد بنحو 45 مليار دولار عن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح المشرعون أن الإنفاق الإضافي يشكل ضرورة لمساعدة الجيش الأمريكي في الحفاظ على تفوقه على الصين وروسيا.

ويدعم قانون هذا العام أيضا زيادة قدرها 4.6% في رواتب عناصر الجيش والعاملين المدنيين بوزارة الدفاع، في حين أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون قريبا.

المصدر: "أ ب"