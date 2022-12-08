فيكتور بوت المفرج عنه في تبادل سجناء مع الولايات المتحدة يصل موسكو

أفادت قناة "روسيا 24" التلفزيونية أن المواطن الروسي فيكتور بوت، الذي تم الإفراج عنه مقابل بريتني غرينير الأمريكية، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو.

وهبطت الطائرة التي تقل فيكتور بوت في مطار فنوكوفو بموسكو، قادمة من أبو ظبي، حيث تمت عملية التبادل.

وأمضى بوت قرابة 15 عاما في السجن في الولايات المتحدة، بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماديا.

وكانت لاعبة كرة السلة غرينير، تواجه السجن 9 سنوات بتهمة تهريب 0.7 غرام من الحشيش، وتم اعتقالها في مطار شيريميتيفو في فبراير 2022.

المصدر: نوفوستي