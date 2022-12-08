المفوضية الأوروبية تعبر عن خيبة أملها من رفض طلب رومانيا وبلغاريا للانضمام إلى اتفاقية "شينغن"

أعربت المفوضية الأوروبية عن خيبة أملها إزاء رفض طلبي رومانيا وبلغاريا للانضمام إلى اتفاقية "شينغن"، مشيرة إلى أن البلدين نفذا كافة الشروط المطلوبة.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس: "لعله من غير الصحيح لو قلت إنني لا أشعر بخيبة الأمل مع مواطني رومانيا وبلغاريا".

وأضافت: "أشعر بخيبة أمل رومانيا وبلغاريا اللتين نفذتا كل الشروط وتستحقان أن تكونا عضوين في اتفاقية شينغن".

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يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي رفض يوم الخميس طلب كل من رومانيا وبلغاريا للانضمام إلى اتفاقية "شينغن" التي تعفي مواطني الدول الأعضاء من تأشيرات الدخول للسفر بين الدول.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي خلال جلسته على طلب كرواتيا للانضمام إلى الاتفاقية التي يبلغ عدد أطرافها حاليا 26 دولة، 22 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس