المتحدثة باسم البيت الأبيض ترفض الإجابة عن سؤال مراسل وتغادر قاعة المؤتمر (فيديو)

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الإجابة عن سؤال أحد المراسلين حول القمة الأمريكية الإفريقية، وغادرت غرفة المؤتمر بعد مشادة مع الصحافي.

وقال الصحافي: "هل يمكنني طرح سؤال حول القمة الأمريكية الإفريقية؟ كارين لماذا من الصعب إعطاء فرصة لطرح سؤال حول القمة الأمريكية الإفريقية، في حين أن الرئيس الأمريكي يقابل 50 قائدا إفريقيا؟"، لترد عليه جان بيير: "هذا ليس بالأمر الصعب".

واستمر الصحفي في طلب فرصة لطرح سؤاله عن القمة الأمريكية الإفريقية، قبل أن ترد جان بيير كان: "حاولت الإجابة عن سؤالك لكنك لم تدعني".

وتفاجأ المراسل بالرد، لأنه لم يطرح السؤال بعد، وكررت المتحدثة: "لقد حاولت، لكنك لم تسمح لي، لذلك سيسأل زملاؤك الآن. لقد حاولت حرفيا الإجابة عن سؤالك، ولكنك لم تسمح لي بذلك".

ورد الصحفي مرة أخرى: "دعيني أطرح سؤالا"، لكنها تجاهلته وغادرت غرفة الإحاطة قائلة: "حسنا، شكرا جميعا، إلى اللقاء غدا".

Karine Jean-Pierre abruptly ends today's press briefing when @simonateba won't stop talking pic.twitter.com/GUOobVgpie — Aaron Rupar (@atrupar) December 8, 2022

المصدر: نوفوستي