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شولتس يكشف عن دور ضباط إنفاذ القانون في إحباط محاولة الانقلاب في البلاد

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شولتس يكشف عن دور ضباط إنفاذ القانون في إحباط محاولة الانقلاب في البلاد
Gettyimages.ru
ضباط إنفاذ القانون في ألمانيا
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اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن العملية الواسعة النطاق التي نفّذها ضباط إنفاذ القانون ضد محاولة الانقلاب، أظهرت أن ألمانيا دولة محمية ويمكنها قمع انتهاكات القانون.

ومن المعروف أنه في وقت سابق، تم اعتقال 25 شخصا للاشتباه في مشاركتهم بمؤامرة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في ألمانيا، وتم على أثر ذلك تنفيذ عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 شخصا آخرين.

يُشار إلى أن تلك الاعتقالات نُفِّذت في ولايات بادن فورتمبيرغ الفدرالية وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغن، كما تم توقيف شخص واحد في كيتزبوهيل بالنمسا وبيروجيا في إيطاليا.

المصدر: نوفوستي

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