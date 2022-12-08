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البيت الأبيض ينفي تقديم أي تنازلات من الطرفين في صفقة تبادل السجناء مع روسيا

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البيت الأبيض ينفي تقديم أي تنازلات من الطرفين في صفقة تبادل السجناء مع روسيا
Sputnik Federal Security Service (FSB)
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نفى البيت الأبيض يوم الخميس تقديم واشنطن أو موسكو أي تنازلات إضافية لبعضهما البعض في صفقة تبادل السجناء.

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير بـ"لا" على سؤال ما إذا قدم الجانب الروسي أي تنازلات لواشنطن، أو ما إذا قدم الجانب الأمريكي أي تنازلات إضافية للطرف المقابل.

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يذكر أن روسيا أفرجت عن الأمريكية بريتني غراينر المدانة بتهمة حيازة المخدرات في روسيا مقابل إفراج الولايات المتحدة عن المواطن الروسي فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة الأسلحة.

وجرت عملية تبادل السجناء على أراضي الإمارات. وقد وصل بوت الذي اعتقل في تايلاند عام 2008، وقبع بالسجن الأمريكي منذ 2010، إلى روسيا مساء الخميس.

المصدر: تاس

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