مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية الدفاع بـ 858 مليار دولار للعام المقبل

أقر مجلس النواب الأمريكي في اجتماع له اليوم الخميس، على مشروع ميزانية الدفاع عن البلاد للسنة المالية القادمة 2023 (والتي تبدأ في 1 أكتوبر المقبل) بمبلغ 858 مليار دولار.

هذا ولا يزال التصويت مستمرا، إلا أن المبادرة حصلت بصورة فعلية على العدد الكافي من الأصوات من أجل الموافقة عليها، حيث سيتم بث مضمون الاجتماع على قناة C-SPAN التلفزيونية.

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يُشار إلى أنه في وقت سابق، تمت الموافقة على مشروع ميزانية الدفاع من قبل اللجان ذات الصلة في مجلسي النواب والشيوخ.

كما تتضمن هذه المبادرة، من بين أمور أخرى، تخصيص 800 مليون دولار على الأقل كمساعدة أمنية لأوكرانيا و 6 مليارات دولار لمبادرة احتواء في أوروبا وهي موجّهة ضد روسيا.

وتتضمن الوثيقة أيضا عقوبات على المعاملات المتعلقة بالذهب مع روسيا، وتنص على تمديد الحظر المفروض على التعاون مع روسيا في المجال العسكري لمدة 5 سنوات، وكذلك "الحظر الدائم على تبادل المعلومات المتعلقة بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية مع روسيا الاتحادية."

المصدر: تاس