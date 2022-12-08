بلينكن: فنلندا والسويد مستعدتان للانضمام إلى الناتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إدارة الولايات المتحدة واثقة من أن الانضمام الرسمي للسويد وفنلندا إلى حلف الناتو سيكتمل قريبا.

وقال بلينكن عقب محادثات مع نظيريه الفنلندي والسويدي: "فنلندا والسويد مستعدتان لأن تصبحا حليفتين في الناتو. خدم جيشهما جنبا إلى جنب مع قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في كوسوفو وأفغانستان والعراق وليبيا، القوات المسلحة لفنلندا والسويد تتفاعلان مع قوات الحلف دون أي مشاكل".

وأضاف: "أنا واثق من أن الناتو سيقبل رسميا فنلندا والسويد كعضوين في أقرب وقت ممكن بعد قمة مدريد في يونيو. اتخذ كلا البلدين إجراءات ملموسة مهمة للوفاء بالتزاماتهما، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمخاوف الأمنية. من قبل حليفنا تركيا".

ووفقا له، أثارت تركيا قضايا أمنية مهمة فيما يتعلق بدخول فنلندا والسويد إلى الناتو، ويمضي الطرفان قدما في حلها.

المصدر: تاس