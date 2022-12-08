"بوليتيكو": حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تشمل قيودا على 169 منظمة

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، أن الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ستشمل قيودا على 169 منظمة تقدم منتجات للمجمع الصناعي العسكري الروسي.

وبحسب الصحيفة، فإن حزمة العقوبات ستشمل قائمة موسعة من 169 منظمة تقدم منتجات "يمكن أن تسهم في التحسين التكنولوجي لقطاعي الدفاع والأمن في روسيا"، بهدف منع "تعزيز الإمكانات الصناعية لروسيا".

وستشمل العقوبات الجديدة محركات الطائرات بدون طيار والمعدات الكيماوية والبيولوجية والمكونات الإلكترونية ومعدات مكافحة الشغب.

كما أفادت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي، يعتزم فرض قيود على صناعات الطيران والفضاء في روسيا.

المصدر: تاس