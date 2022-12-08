اتهام شركة إيرانية بنقل سلاح لـ"حزب الله" عبر مطار بيروت.. ومسؤولون ينفون

بعد اتهامات عن نقل الشركة سلاحا لـ"حزب الله" اللبناني عبر مطار بيروت، أكد مسؤول في شركة معراج الإيرانية للطيران أن هذا الاتهام "عار من الصحة".

وقال وكيل المبيعات في شركة "معراج" الإيرانية للطيران في لبنان محمد دقدوق لقناة "الجديد" إن "هذا الاتهام عار من الصحة ويخدم إتمام الحصار على ايران".

وأوضح دقدوق أن الشركة غير مدرجة تحت العقوبات الأمريكية.

كما شدد المدير العام للطيران المدني في لبنان فادي الحسن لموقع "النشرة" الإخباري، على أن "هذا الخبر عار من الصحة، وأنّ الشركة الّتي بدأت أول رحلة لها إلى مطار بيروت الدولي في 14 نوفمبر الماضي، تستوفي كل الشّروط الأمنية"، معتبرا أن "توقيت هذا الخبر مؤذ لسمعة مطار بيروت".

وكانت قناة "العربية/الحدث" قد نقلت عن مصادر قولها إن "شركة طيران معراج الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري تسير رحلات لمطار بيروت، وإن رحلات الشركة الإيرانية إلى لبنان قد تنقل أسلحة ومعدات حساسة لحزب الله"، مشيرة إلى أن "استغلال مطار بيروت في نقل أسلحة إيرانية للبنان سيضر الاقتصاد اللبناني، وأن إسرائيل تخشى انضمام مطار بيروت إلى مسار تهريب الأسلحة من إيران للبنان".

وأفادت المصادر بأن "رحلات شركة معراج الإيرانية تهبط بشكل أسبوعي في مطار دمشق الدولي".

المصدر: "الجديد" + "النشرة" + "العربية/الحدث"