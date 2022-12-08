أكار: ننتظر من فنلندا خطوات ملموسة على الأرض بملف وحدات حماية الشعب الكردية

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نظيره الفنلندي آنتي كايكونين، اليوم الخميس، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

وبحث الجانبان، ملف انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك التعاون في محاربة "المنظمات الإرهابية".

من جهته، قال خلوصي أكار خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي: "ننتظر من فنلندا خطوات ملموسة على الأرض فيما يتعلق في ملف وحدات حماية الشعب الكردية/ حزب العمال الكردستاني".

وأضاف أكار: "قلت لوزير الدفاع الفنلندي، إن حزب العمال الكردستاني لا يزال ينفذ أنشطة وفعاليات على الأراضي الفنلندية".

وفي سياق آخر، أوضح وزير الدفاع التركي قائلا: "ننتظر من الولايات المتحدة الأمريكية خطوات ملموسة وإيجابية فيما يتعلق ببيع تركيا طائرات إف-16 وتحديث الطائرات التي بحوزتها".

المصدر: RT