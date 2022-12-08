بايدن وهاريس وبلينكن يتحدثون هاتفيا مع غرينر بعد الإفراج عنها

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، هاتفيا مع لاعبة كرة السلة بريتني غرينير، التي تم الإفراج عنها بصفقة تبادل سجناء مع روسيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله: "تحدث بايدن وهاريس وبلينكن عبر الهاتف مع غرينر، وبدت أنها في مزاج جيد".

وكتب بايدن على حسابه في "تويتر": "لقد تحدثت للتو مع بريتني غرينير.. إنها بأمان.. إنها على متن الطائرة في طريقها إلى الوطن".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام، أنه تم الإفراج عن لاعبة بريتني غرينير، المعتقلة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، عبر صفقة تبادل سجناء، وفي المقابل تم الإفراج عن رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، المعتقل في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي