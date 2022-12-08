كتب الصحفي آل بينينفيلد أن وسائل الإعلام الغربية تكتم على أي جرائم فظيعة يرتكبها الجيش الأوكراني أثناء النزاع، في حين تدعم إدارة بايدن النازيين في صفوف القوات الأوكرانية.

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وكتب بينينفيلد في مقالة له بمجلة "American Thinker" الإلكترونية: "أثناء إدارة بايدن تحالفنا مع نازيين حقيقيين يرتكبون جرائم حرب دون أي تردد".

وانتقد الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام الغربية بسبب تجاهلها لجرائم الحرب الأوكرانية ودعمها للنازيين في صفوف القوات الأوكرانية مثل كتيبة آزوف منذ عام 2014، معبرا عن اعتقاده أن واشنطن تستخدم هذا النزاع ليس لمواجهة روسيا فحسب بل ولصرف الانتباه غير الضروري عن المشاكل داخل البلاد وغسل الأموال من قبل السياسيين.

وأكد بينينفيلد أيضا أن شركات التكنولوجيا الأمريكية تشارك في حملة دعائية لتلميع صورة أوكرانيا، مستشهدة بتغييرات سياسة "فيسبوك" و"إنستغرام" للسماح بالمنشورات الداعية إلى العنف ضد العسكريين الروس.

واتهم وسائل الإعلام الأمريكية بأنها خانت نزاهة الصحافة والشعب الأمريكي، كما اتهم كلا الحزبين الرئيسيين الأمريكيين بمقتل الناس والكارثة المالية التي سببها النزاع الذي كان من الممكن إيقافه في مرحلة مبكرة.

وأوضح: "ابتلعت إدارة واشنطن ووسائل إعلامنا أمتنا. خاضت الحرب العالمية الثانية من أجل إنهاء التهديد النازي واليوم تساعد على إحيائه".

المصدر: نوفوستي