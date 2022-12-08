"حفل منوعات لإرضاء واشنطن".. فيديو مسح أقدام بعلم دونيتسك في الكونغرس الأمريكي يثير حفيظة مسؤول روسي

وصف زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، المندوبين الأوكرانيين الذين مسحوا أقدامهم بعلم جمهورية دونيتسك الشعبية بـ "المتخلفين".

وأضاف سلوتسكي، في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أنه قد حان الوقت لهؤلاء "للعودة إلى حديقة الحيوانات".

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وكان أعضاء وفد أوكراني قام، خلال زيارته للكونغرس الأمريكي، بمسح أقدامهم بعلم جمهورية دونيتسك الشعبية أمام الكاميرا، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردا على ذلك، كتب سلوتسكي: "لقد قدم المتخلفون الأوكرانيون عرضا مثيرا للاشمئزاز من أجل إمتاع الكونغرس الأمريكي. فقد قاموا بمسح أقدامهم علنا بعلم جمهورية دونيتسك الشعبية، الذي تم نقله خصيصا عبر المحيط لهذا الغرض، حيث اتضح أن الجمارك سمحت بنقل هذا العلم. وحتى الفيديو الذي تم تحميله على مواقع التواصل الاجتماعي، تم بروح شركة (الحي 95)" (الحي 95 هي شركة إنتاج تلفزيوني لإنتاج البرامج والأفلام الفكاهية تتبع زيلينسكي).

ووصف البرلماني الروسي تصرفات الوفد الأوكراني بأنها "حفل منوعات"، مشيرا إلى أن مبعوثي أوكرانيا بشكل عام، "أظهروا لمدة 8 سنوات كيف يمسحون أقدامهم في حقوق الإنسان، ويبصقون على حق شعب دونباس في الحياة، وكيف يلتزمون بخياراتهم". وتابع أنهم على استعداد لتجاوز دهس أوكرانيا نفسها من أجل الانضمام إلى "الحضارة" الغربية و"الديمقراطية".

وأضاف:"ولكن مع مثل هذه الحفلات، فلا مكان لهؤلاء سوى حديقة الحيوانات، على الرغم من أن الحيوانات أفضل بكثير من هذا النسل. فالمتحضرون لا يتصرفون على هذا النحو، ولا يشاركون في الأنشطة الشيطانية والعروض الأساسية المصممة لأكثر المشاعر بدائية.. أتمنى ألا يصفق أعضاء الكونغرس لهؤلاء المهرجين التعساء، وإلا يخاطر الكونغرس هو الآخر بأن يصبح (حديقة حيوان)".

المصدر: تلغرام