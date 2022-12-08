الكرملين لن يحتفل بمئوية تأسيس الاتحاد السوفيتي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تحتفل بمرور مئة عام على تأسيس الاتحاد السوفيتي السابق.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث صرح بأن "اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هو جزء مهم من التاريخ الروسي، إلا أنه لا توجد خطط للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد".

وتابع بيسكوف: "دعونا نتذكر كلمات الرئيس بوتين، فيما معناه، بأن من لا يندم على انهيار الاتحاد السوفيتي هو رجل بلا قلب، لكن من يسعى لاستعادته هو رجل بلا عقل". ووفقا لبيسكوف، فإن الكرملين لا يعرف شيئا على الحدث الذي سينظمه الحزب الشيوعي الروسي في قاعة الأعمدة بموسكو بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السوفيتي.

وقد تمت الموافقة على معاهدة تشكيل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في 30 ديسمبر 1922 من قبل المؤتمر السوفيتي الأول لعموم الاتحاد، وقام بالتوقيع عليها رؤساء وفود الجمهوريات، حيث اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس الاتحاد السوفيتي.

المصدر: إنترفاكس