بيسكوف: العملية الخاصة يمكن أن تنتهي غدا إذا كانت كييف ترغب في حل سياسي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تنتهي غدا إذا كانت لدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الرغبة في حل سياسي.

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن "زيلينسكي يعرف متى يمكن أن ينتهي كل هذا، يمكن أن ينتهي كل شيء غدا إذا أراد".

جاء تصريح بيسكوف تعليقا على ما قاله زيلينسكي بأن الصراع قد ينتهي في عام 2023.

وقالت موسكو مرارا وتكرارا إن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، ويصبح نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وقد أكدت موسكو باستمرار أنها مستعدة للتفاوض مع كييف، من أجل إيجاد حل سياسي ووقف العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في يناير الماضي لحماية سكان دونباس.

وفي الوقت الذي دعت فيه روسيا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لاستخدام نفوذها والضغط على سلطات كييف للجلوس إلى طاولة المفاوضات تواصل الولايات المتحدو وحلفاؤها في الناتو ضخ الأسلحة وتقديم مختلف أنواع الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لتأجيج الصراع في أوكرانيا، على الأقل حتى نهاية عام 2025.

وأوضحت زاخاروفا أن العقد الأمريكي الذي تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي، والذي تمتد مدته لـ 3 سنوات مع شركة Raytheon مقابل 1.2 مليار دولار لشراء أنظمة دفاع جوي لكييف "يتناسب مع نفس المنطق".

المصدر: وكالات