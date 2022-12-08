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تشيكيا تحث الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لموجة جديدة مع اللاجئين الأوكرانيين في الشتاء

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تشيكيا تحث الاتحاد الأوروبي على الاستعداد لموجة جديدة مع اللاجئين الأوكرانيين في الشتاء
Gettyimages.ru
براغ، التشيك
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قال فيت راكوشان، وزير داخلية جمهورية التشيك، التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، إنه من الضروري أن يستعد الاتحاد الأوروبي لموجة جديدة من اللاجئين من أوكرانيا في فصل الشتاء الحالي.

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وقال راكوشان في خطاب ألقاه في جلسة مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية التي يجري فيها بحث الهجرة وتوسيع منطقة شينغن: "يجب أن نكون جاهزين لموجة قادمة محتملة من اللاجئين من أوكرانيا بسبب الشتاء والبنية التحتية المدمرة في هذا البلد".

وأفادت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسن، سابقا، بأن برنامج قبول اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي سيعمل حتى مارس عام 2024 على الأقل. وحاليا يوجد في بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر من 4,2 مليون لاجئ أوكراني.

المصدر: نوفوستي

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