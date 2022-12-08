سي إن إن: إدارة بايدن لا تنظر بجدية لطلب كييف بمدها بالذخائر العنقودية لكنها لم ترفض الخيار كليا

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن كييف طلبت من واشنطن تزويدها برؤوس حربية عنقودية لقاذفات صواريخ متعددة وقذائف مدفعية، لكن إدارة جو بايدن ليست مستعدة بعد لتلبية هذا الطلب.

وبحسب الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة، لم تقدم الولايات المتحدة وعودا لأوكرانيا بمدها بالذخائر العنقودية التي تطلبها كييف، لكنها لم ترفضها بشكل قاطع: "مسؤولون كبار في الإدارة نظروا في هذا الطلب لعدة أشهر ولم يرفضوه رفضا قاطعا".

ويعد الطلب الأوكراني للحصول على الذخائر العنقودية، والذي وصفه العديد من المسؤولين الأمريكيين لشبكة CNN، أحد أكثر الطلبات إثارة للجدل التي قدمها الأوكرانيون إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب في فبراير.

وقالت الشبكة: "تقول المصادر إن الاقتراح لم يُنظر فيه بجدية بسبب القيود القانونية على القدرة على نقل الذخائر العنقودية من الولايات المتحدة".

كما تشير الشبكة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتخل كليا عن طلب إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، ولكنه يبقى كملاذ أخير إذا انخفضت مخزونات الأسلحة بشكل خطير.

من جانب آخر قال مصدر في الكونغرس لشبكة CNN: "إن قدرة أوكرانيا على تحقيق مكاسب في المراحل الحالية والمقبلة من الصراع لا تعتمد بأي شكل من الأشكال على شرائها الذخائر المذكورة أو ترتبط بها".

المصدر: نوفوستي