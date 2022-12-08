اكتشاف وثائق سرية جديدة لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

اكتشف محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وثيقتين سريتين في عقار يملكه ترامب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الأربعاء، فإن الوثيقتين تم اكتشافهما في عقار يقع في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقالت الصحيفة إن محامي الرئيس السابق وبأمر من القضاء، قاموا بفحص الممتلكات العائدة له، بحثا عن وثائق سرية تعود لفترة رئاسته، والتي لم يتم تسليمها بعد إلى السلطات الأمريكية.

وكتبت الصحيفة أن الوثيقتين المكتشفتين سريتان وتم تسليمهما بالفعل إلى المحققين.

ولم يعلق ممثل الرئيس السابق، ستيفن تشينغ، على الاكتشاف، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "ترامب ومحاميه يواصلون التعاون في التحقيقات، على الرغم من الهجوم غير المسبوق وغير القانوني وغير المبرر على الرئيس (السابق) وعائلته من قبل وزارة العدل".

المصدر: تاس