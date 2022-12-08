Defense News: من المرجح أن الصين تتفوق على أمريكا في عدد الرؤوس النووية للصواريخ البالستية

أفادت مجلة "Defense News" بأنه من الممكن أن الصين قد تفوقت على الولايات المتحدة من حيث عدد الرؤوس النووية المحمولة على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

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وكتبت المجلة أن القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية (STRATCOM) وجهت مؤخرا مذكرة سرية إلى الكونغرس، مذكرة أنه بموجب مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية يجب إخبار الكونغرس إذا تجاوزت الصين الولايات المتحدة في مكون واحد على الأقل من المكونات الثلاثة المتعلقة بمخزونات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأشارت المجلة في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة لديها، وفق معلومات البنتاغون والكونغرس، المزيد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنتشرة ومنصات إطلاقها.

واعتمادا على هذه المعلومات توصلت المجلة إلى استنتاج مفاده أن الصين على الأرجح تتفوق على الولايات المتحدة من حيث عدد الرؤوس النووية بالذات.

وتابعت أن المشرعين في الكونغرس الأمريكي لم يؤكدوا صحة هذا الاستنتاج بسبب أن هذه المعلومات تحمل طابعا سريا.

المصدر: نوفوستي