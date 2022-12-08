منغوليا.. وقوع أول المشتبه بهم في "سرقة الفحم"

أجريت عمليات تفتيش واعتقال في منغوليا بشأن قضية "سرقة الفحم" التي تسببت في تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الأيام الماضية، وتم اعتقال أول المشتبه بهم.

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وقد صرح وزير الداخلية المنغولي بأن الرئيس السابق لشركة تعدين وتصدير الفحم المملوكة للدولة، باتولغين غانخوياغ، وأقاربه وعددا من رجال الأعمال اعتقلوا لمدة يومين بعد إجراء عمليات تفتيش في منازلهم.

وما زالت الاحتجاجات الحاشدة بعد فضيحة "سرقة الفحم" جارية في العاصمة أولان باتور، فيما يطالب المحتجون بفتح تحقيق ومعاقبة جميع المتورطين بسرعة.

وكان رئيس المجلس التشريعي المنغولي، غومبوجافين زاندانشاتارا، قد أعلن يوم أمس أن البرلمان سيعقد جلسات استماع علنية في هذه القضية، حيث شدد على الحاجة إلى "اعتماد حل شامل حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى"، متابعا أنه وجه بتشكيل مجموعة عمل حول القضية، والتحقيق في قضية السرقة المرتبطة بالصادرات، وجعل التحقيقات مفتوحة للجمهور، والتحقق من وكالات إنفاذ القانون، وضمان مشاركة المواطنين وتنظيم جلسات الاستماع العلنية على الفور.

وأضاف زاندانشاتارا أن البرلمان سوف يعلن أسماء المسؤولين المعنيين في هذه القضية.

المصدر: إزفيستيا