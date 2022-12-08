البنتاغون: لم نكن على علم مسبق بتخطيط كييف لاستهداف أراض روسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، صابرينا سينغ، إن البنتاغون لم يكن على علم مسبق باستهداف أوكرانيا لأراض روسية، وإن واشنطن لا تنسق مع كييف كل شيء.

وأضافت سينغ في بيان يوم الأربعاء: "يمكنني القول إننا لسنا على اتصال دائم أو تنسيق مع كييف بشأن الضربات التي تخطط لها، ولكننا بالتأكيد نتعاون مع زملائنا الأوكرانيين".

وأكدت أن الولايات المتحدة تقوم بتزوبد الجانب الأوكراني بما يرى أنه في حاجة إليه من أسلحة وأنظمة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "إنهم (الأوكرانيون) يتخذون بأنفسهم قرارات بشأن الأهداف ومتى سينفذون العملية، نحن نقدم لهم المساعدة العسكرية".

وأشارت إلى أنه "ليس من الضروري إبلاغنا أو علمنا بأي ضربات على الأراضي الروسية".

وأضافت سينغ: "سنوفر لهم ما يحتاجون إليه لحماية أراضيهم وحماية مواطنيهم في ساحة المعركة"، وقالت: "بالطبع لا نريد تصعيدا. لا نريد حربا مع روسيا. لكننا سنوفر الإمكانية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها".

المصدر: تاس