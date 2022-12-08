صحيفة أمريكية: الصراع في أوكرانيا يمر بمرحلة فاصلة وكييف استنفدت ترسانتها

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الصراع في أوكرانيا وصل إلى نقطة فاصلة، وسط تعزيز الجيش الروسي لقواته، وضعف القوات الأوكرانية التي باتت منهكة.

وأوضحت المجلة في مقال أن "الجيش الروسي مجهز بأحدث الأسلحة، وعلى عكس ما يشاع في العديد من التقارير الواردة من الغرب، فهو بعيد كل البعد عن الإحباط. أما أوكرانيا، فقد استنفدت ترساناتها من الأسلحة والعتاد، وهي تعتمد الآن بشكل كامل على الدعم العسكري الأجنبي".

واستشهد المقال برأي الجنرال الأمريكي، مارك ميلي، الذي قال إن "أوكرانيا فعلت كل ما في وسعها".

كما دان كاتبا المقال، ديفيد رونديل، ومايكل جفلر، أعمال نظام كييف ضد السكان المدنيين ودعوا الولايات المتحدة للمساعدة في حل النزاع.

وأشارت الصحيفة في المقال إلى عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون في القصف الأوكراني، وقال الكاتبان: "لقد أودت القذائف الأوكرانية بحياة مئات المدنيين في دونباس، وهناك أيضا تقارير عن جرائم حرب ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية".

وقالت الصحيفة إن الخطوة الأخلاقية التي يجب القيام بها هي إنهاء هذه الحرب بالمفاوضات، وليست إطالة معاناة الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي