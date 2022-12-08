مجموعة "موزارت" الأمريكية تتحدث عن خسائر فادحة في صفوف قوات كييف

أكد مؤسس مجموعة "موزارت" الأمنية الأمريكية أندرو ميلبورن، أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال ميلبورن في حوار مع صحيفة "نيوزويك": "إنهم يتكبدون خسائر فادحة للغاية".

وأكد أن المعلومات التي تظهر في وسائل الإعلام ليس مبالغا بها.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل في تعبئة القوات.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق أن خسائر أوكرانيا في نوفمبر بلغت أكثر من 8300 جندي.

وأصدرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق بيانا حول ضرورة تحميل روسيا "المسؤولية الدولية" واستخدام الأموال الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

ودعما لما تحدثت عنه، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنه "وفقا للتقديرات حتى الآن، قتل في أوكرانيا أكثر من 20 ألف مدني و100 ألف جندي".

في وقت لاحق، تم حذف الفقرة الخاصة بعدد القتلى من نص وتسجيل بيان فون دير لاين.

وأوضح المكتب الصحفي لرئيسة المفوضية الأوروبية أن ما ورد في التصريح "غير دقيق" وأن الرقم يتعلق بحصيلة "القتلى والجرحى".

المصدر: RT