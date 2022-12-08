ملك و11 رئيسا يؤكدون حضورهم تنصيب لولا رئيسا للبرازيل

أكد ملك إسبانيا فيليب السادس و11 زعيم دولة بينها ألمانيا والبرتغال والأرجنتين، حضورهم مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في 1 يناير 2023.

وقال عضو فريق تنسيق حفل التنصيب فرناندو إيغريجا، للصحافيين يوم الأربعاء: "تلقينا تأكيدا من رؤساء ألمانيا وأنغولا والأرجنتين وبوليفيا والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغينيا بيساو والبرتغال وتيمور الشرقية وملك إسبانيا".

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وأوضح أن وزارة الخارجية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، أرسلت دعوات إلى جميع البلدان التي تربطها بالبرازيل علاقات دبلوماسية.

ويعني ذلك أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لم تتم دعوته رسميا، لكن فرناندو إيغريجا قال إن فريقه يدرس "إرسال دعوة إلى مادورو".

ومن المتوقع أيضا أن يحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات السابقين تنصيب لولا الذي سيبدأ ولايته الثالثة في مطلع العام بعد أن حكم البلاد لولايتين متتاليتين من 2003 إلى 2010.

وينتظر قدوم مئات الآلاف من الأشخاص إلى برازيليا لحضور الحفل الذي سيمثل عودة اليسار إلى السلطة، بعد خمس سنوات من إقالة الرئيس اليسارية السابقة ديلما روسيف (2011 - 2016).

وتشرف على تنظيم الاحتفالات السيدة الأولى المقبلة روزانجيلا دا سيلفا، التي أعلنت عن حفلات لفنانين مشهورين في البرازيل، مثل ماريا ريتا، وبابيلو فيتار، وباولينيو دا فيولا.

المصدر: أ ف ب