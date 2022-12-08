زيلينسكي: ترميم نظام الطاقة في أوكرانيا بالكامل أمر مستحيل الآن

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن ترميم نظام الطاقة في البلاد بشكل كامل أمر مستحيل الآن.

وقال زيلينسكي: "عقدت اجتماعا حول نظام الطاقة وحماية محطات الطاقة ونعمل باستمرار على زيادة توليد الكهرباء وإمداداتها. ولكن يجب ألا ننسى أنه من المستحيل ترميم نظام الطاقة بنسبة 100%. إنه أمر مستحيل الآن، يستغرق الأمر وقتا".

وأضاف: "لهذا السبب، لا يزال تقنين التيار الكهربائي مستمرا في معظم البلدات والمناطق".

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي