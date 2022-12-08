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موسكو لن نقدم أي تنازلات في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن

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موسكو لن نقدم أي تنازلات في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن
Globallookpress MFA Russia
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تقدم أي تنازلات من جانبها في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه إذا وافق الأمريكيون على استئناف الحوار حول التوازن الاستراتيجي على أساس متكافئ فإن روسيا مستعدة لذلك.

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وأضاف: "لا يمكننا توقع نتائج من الحوار إلا إذا فهم الجانب الآخر أن التنازلات أحادية الجانب من روسيا مستبعدة".

وحول معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، قال: "أعتقد أن التقييم الصحيح هو أنها معلّقة... لم يتم إنهاؤها".

وأكد أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية لبحث المعاهدة قد تم تأجيله وليس إلغاؤه.

المصدر: RT

 

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