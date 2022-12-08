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كاتب بولندي: الضربات الروسية للبنية التحتية في أوكرانيا تفيد بولندا

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كاتب بولندي: الضربات الروسية للبنية التحتية في أوكرانيا تفيد بولندا
Gettyimages.ru
كييف تعيش انقطاعات في النيار الكهربائي
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أكد الكاتب الصحفي البولندي ماتيوس بيسكورسكي أن الضربات الروسية للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تعجّل إنهاء النزاع، وأن مثل هذا التطور يصب في مصلحة بلاده.

وكتب في صحيفة "مايل بولسكا"، أن المزيد من التدهور في البنية التحتية الحيوية سيؤدي إلى موجة هجرة دائمة، وإفراغ المدن من سكانها بشكل دائم، وتراجع التصنيع في أوكرانيا.

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وأضاف: "ماذا يعني هذا بالنسبة لبولندا؟ ربما موجة هجرة أخرى. وعلى الأغلب تكاليف جانبية بمختلف أنواعها. ومع ذلك، فإن الإجابة على سؤال مختلف قليلا مهمة حقا: هل ستنجح التكتيكات الحالية للروس في إنهاء الصراع وإجبار كييف على التفاوض؟".

وتابع: "من وجهة نظر أمننا واستقرارنا، من المهم ألا نحدّد المنطقة التي تغطيها العمليات العسكرية. لذلك، فإن كل ما يسرع من إنهاء الصراع يعود بالفائدة على الجانب البولندي... حتى لو لم تكن مربحة لكييف".

المصدر: نوفوستي

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