مأساة ريّان تتكرر في الهند.. طفل يسقط في بئر عميق ومجهودات جبارة لإنقاذه
تسابق فرق الإنقاذ الهندية الزمن لانتشال طفل عمره 8 سنوات سقط في بئر ضيقة بعمق 121 مترا في إحدى المناطق النائية، على غرار مأساة الطفل ريّان في المغرب.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطفل الهندي تانماي ساهو، سقط في البئر بينما كان يلعب في أحد حقول قريته الواقعة بولاية مدهيا برديش، وهو موجود على عمق 16 مترا (55 قدم).
وأفادت بأن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية هرعت من أجل إنقاذ الطفل، وتم إمداده بالأوكسجين حتى يظل قادرا على التنفس.
وأكدت فرق الإنقاذ أن عملية إخراج الطفل تعثرت واستغرقت وقتا، نظرا لوجود كثيف للصخور في المنطقة.
وصرح والد الطفل تانماي ساهو، أن ابنه سقط في البئر يوم الثلاثاء حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما بدأت عملية الإنقاذ بعد نحو ساعة تقريبا.
ويشارك في العملية نحو 500 شخص بينهم مسؤولو إنقاذ وعناصر من الشرطة والجيش، وقالت السلطات إن الظروف الجوية تعرقل عملية الإنقاذ.
අට හැවිරිදි දරුවෙක් අඩි 55ක නළ ළිඳක් තුල සිරවෙයි (VIDEO)— Ceylon News Factory 🇱🇰 (@CeylonNewsFact) December 7, 2022
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A rescue operation is underway to save an 8-yr-old boy who has been stuck in a narrow well in Madhya Pradesh for over 16 hours. #TanmaySahu fell into the borewell while playing with friends on Tuesday evening. https://t.co/dZ9jrNMb1Upic.twitter.com/4aGTKateSk— Dinalipi Online (@DinalipiOnline) December 7, 2022
Les sauveteurs en Inde font la course contre la montre pour sauver un garçon de huit ans, Tanmay Sahu, qui est coincé dans un puits depuis plus de 16 heures.— Claire L. (@ClaireCatholic) December 7, 2022
Tanmay jouait dans un champ lorsqu'il est tombé dans le puits mardi soir. pic.twitter.com/TFIaAv66qa
खुले बोरवेल में गिरा मासूम— News State Madhya Pradesh Chhattisgarh (@NewsStateMPCG) December 7, 2022
News State ने फिर चलाई मुहिम
रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी नजर
ग्राउंड जीरो से पल-पल की खबर
सुरक्षित घर लाना है तन्मय को बचाना है
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ବୋରୱେଲରେ ଖସିପଡିଛନ୍ତି ଆଠ ବର୍ଷର ବାଳକ ତନ୍ମୟ । ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ । #Borewell#TanmaySahu#MPpic.twitter.com/nbR7VC0xwx— ଓଟିଭି (@otvkhabar) December 7, 2022
المصدر: وسائل إعلام هندية + "ديلي ميل"