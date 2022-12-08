السفارة الروسية: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن فقط على أساس من الندّية

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن فقط على أساس من المساواة، ومراعاة الضمانات الأمنية.

وقال السفارة: "ندعو الجانب الأمريكي إلى العمل بأمانة... أدت سياسة واشنطن الخارجية المستهترة والمتجاهلة للمصالح الروسية، مقتنعة بتفردها وتفوقها إلى مشاكل ضخمة وأزمات في السياسة العالمية والاقتصاد".

وأكدت أن "روسيا مستعدة للحوار فقط على أساس مبدأ المساواة ومراعاة الضمانات الأمنية الروسية".

المصدر: تاس