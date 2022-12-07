صور وفيديوهات متداولة للحظة اعتقال رئيس بيرو

اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.

ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.

La delincuencia y el terrorismo, las farc y ELN está con Petro ,así lo protejan caen esos malditos la cárcel los espera ,como el bandido de Pedro castillo https://t.co/ozLHJDYyKhpic.twitter.com/5rEAddkXpb — QUE SEPA SANDRA RAMIREZ QUE ES UNA ASESINA Y RATA (@JulianC05557675) December 7, 2022

Primeras imágenes del Presidente de #Perú#PedroCastillo detenido el día de hoy por el ejército de este país sudamericano. pic.twitter.com/kburh1QMJs — EL SOL DE OAXACA (@OaxacaSol) December 7, 2022

🚨Primeiras imagens do golpista, comunista Pedro Castillo após ser detido por realização de um golpe de Estado no Peru. 🇵🇪 Nada muda no Peru, assumiu sua vice. pic.twitter.com/US4hMaJgTn — O Pesadelo dos Políticos (@OPesadeloDP) December 7, 2022

Com Rumores que Pedro Castillo tentaria refúgio na embaixada mexicana, manifestantes bloquearam a rua para que ele não entrasse na embaixada, Pedro Castillo já se encontra preso.#GolpeDeEstadopic.twitter.com/PsaXqNc5ZJ — Diego Trindade (@ItaloMarsili1) December 7, 2022

EEEPA MADURO,DIODADO,¿COMO LES QUEDO EL OJO DESPUES DE LA DETENCION DE CRISTINA Y PEDRO CASTILLO? RECUERDEN,DONDE ELLOS COMPRARON ALLI VENDEN,CDM, https://t.co/riCkk711lH — Moshe Dayan (@MosheDa23649413) December 7, 2022

وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب "الرئيس السابق".

وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.

وفي ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البلاد.

المصدر: RT + وكالات