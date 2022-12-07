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نائبة الرئيس البيروفي المعزول تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد

صور وفيديوهات متداولة للحظة اعتقال رئيس بيرو

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صور وفيديوهات متداولة للحظة اعتقال رئيس بيرو
RT / YOUTUBE
صور وفيديوهات متداولة للحظة اعتقال رئيس بيرو
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اعتقلت السلطات في بيرو رئيس البلاد بيدرو كاستيلو، بعد ساعات من إعلان عزله، في تطور سريع في الدولة الأمريكية الجنوبية.

ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة اعتقال كاستيلو.

وأعلنت الشرطة على حسابها الرسمي في "تويتر" أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو وأشارت إليه بلقب "الرئيس السابق".

وكان البرلمان البيروفي الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، قد أعلن الأربعاء، على عزل الرئيس اليساري بيدرو كاستيو بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

ووافق 101 نائب من أصل 130 على عزل الرئيس في جلسة بثها التلفزيون بشكل مباشر رغم إعلان كاستيو حل البرلمان وحالة الطوارئ في البلاد.

ونجا بيدرو كاستيلو من قبل من اقتراحين آخرين لعزله كان آخرهما في مارس 2022.

وفي ذلك الوقت، اتهمته المعارضة بالتدخل في قضية فساد يعتقد أن مقربين منه تورطوا فيها وبـ"الخيانة" بعدما أعلن استعداده لإجراء استفتاء على منح منفذ إلى المحيط الهادئ لبوليفيا المجاورة التي لا تطل على البحر.

كما حملته مسؤولية تكرار الأزمات الوزارية وتشكيل أربع حكومات في 8 أشهر وهو أمر غير مسبوق في البلاد.

المصدر: RT + وكالات

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