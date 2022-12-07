بريطانيا تقرّ مشروع منجم للفحم مثير للجدل

أعلنت الحكومة البريطانية موافقتها على مشروع منجم للفحم الحجري مثير للجدل في مقاطعة كمبريا هو الأول من نوعه منذ 30 عاما.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان إلى أن "هذا الفحم الذي كان سيتعين استيراده سيُستخدم لإنتاج الصلب" وليس "لإنتاج الكهرباء".

وأعطت الحكومة موافقتها الأولية على المشروع مطلع عام 2021، ما أثار غضب المنظمات غير الحكومية.

ثم قررت السلطات المحلية في مقاطعة كمبريا إعادة فحص المشروع قبل أن تتولى الحكومة الملف معلنة عن إجراء تحقيق عام.

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في نهاية هذا الإجراء، خلص مفتش إلى دعم المشروع على أساس أن استراتيجية إزالة الكربون الصناعي في المملكة المتحدة لا تحظر استخدام الفحم في تصنيع المعادن، وفق وثيقة نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء.

الهدف من المنجم هو استخراج حوالي 2,7 مليون طن سنويا، وتوفير 500 فرصة عمل، لتزويد مصانع الصلب في المملكة المتحدة وأوروبا.

وفي ظل أزمة الطاقة، لا سيما في أعقاب الأزمة الأوكرانية، طلبت الحكومة البريطانية أيضا من ثلاث شركات للطاقة إبقاء محطاتها التي تعمل بالفحم مفتوحة هذا الشتاء.

لكن الحكومة تؤكد أن هدفها المتمثل في الاستغناء عن الفحم الحجري في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2024 لم يتغير.

المصدر: "أ ف ب"